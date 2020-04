Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Tatverdächtiger Drogendealer schlägt auf Zivilpolizisten ein

Bochum (ots)

Am gestrigen 13. April, gegen 18.40 Uhr, bestreifen Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps (ET) den Ümminger See.

Aufgrund von deutlichem Marihuanageruch werden die Beamten im Bereich der Kläranlage auf zwei Männer aufmerksam.

Wird dort mit Betäubungsmitteln (BTM) gehandelt? Die Polizisten entschließen sich, das Duo, das mit Fahrrädern unterwegs ist, zu kontrollieren.

Während einer der Männer der Aufforderung, sich auszuweisen, nachkommt, schlägt dessen Begleiter auf die Polizisten ein und versucht zu flüchten - erfolglos!

Durch den massiven Widerstand werden die Beamten leicht verletzt, bleiben aber dienstfähig und können den Einsatz fortsetzen.

Bei der Durchsuchung des Haupttäters (28) und dessen Begleiters (31) finden die Zivilpolizisten mehrere Verkaufseinheiten BTM, Pfefferspray, ein Messer, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie drei sogenannte "Dealer-Handys."

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnungen der beiden Bochumer entdecken Unterstützungskräfte weitere acht dealertypische Mobiltelefone.

Im Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte (KK 14) dauern die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell