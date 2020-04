Polizei Bochum

POL-BO: Rangierunfall in Bochum-Hiltrop - 53-jähriger Kradfahrer im Krankenhaus

Bochum (ots)

Eine Hernerin (50) rangierte mit ihrem Transporter und verletzte einen Motorradfahrer - so geschehen am 4. April um 12 Uhr in Bochum-Hiltrop.

Die Frau befuhr mit ihrem Fahrzeug die Hiltroper Landwehr in Richtung Herne.

In Höhe der Hausnummer 55 fuhr sie mit ihrem Wagen in eine Zufahrt und setzte zurück, um anschließend in die Gegenrichtung davon fahren zu können.

Dabei kam es zur Kollision mit einem 53-jährigen Motorradfahrer aus Bochum, welcher ebenfalls in Richtung Herne fuhr. Der Kradfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

