POL-BO: Zelt und Holzhütte in Brand - Polizei sucht Zeugen!

Die Polizei Bochum sucht nach zwei Bränden in Bochum-Langendreer am Donnerstag, 2. April, nach Zeugen. Eine unbekannte Person soll vom Brandort geflohen sein.

Gegen 19 Uhr geriet auf einer Anhöhe am Wallbaumweg in Langendreer aus noch ungeklärter Ursache ein Zelt in Brand. Zwei Stunden später meldete eine Zeugin kurz nach der Einmündung Hauptstraße/Wallbaumweg eine brennende Holzhütte. Die Feuerwehr löschte beide Brände, verletzt wurde niemand.

Die Zeugin beobachtete eine unbekannte Person, die sich von der brennenden Hütte entfernte und auf die gegenüberliegende Seite der Hauptstraße zu einem dunklen Auto lief. Laut Beschreibung handelt es sich um einen Mann mit kurzen Haaren, der dunkel gekleidet war und leicht gebückt ging. Besonders auffällig: Er trug einen würfelförmigen Rucksack auf dem Rücken.

Das Fachkommissariat KK 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im Bereich Wallbaumweg/Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu der unbekannten Person machen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

