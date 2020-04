Polizei Bochum

POL-BO: Erst geklaut, dann am EC-Automaten gefilmt - wer kennt den Mann?

Bochum (ots)

Er wurde am 21. Januar 2020 (Dienstag zwischen 09.30 und 09.40 Uhr) von einer Überwachungskamera gefilmt - nun wird nach ihm mit richterlichem Beschluss gefahndet: Die Bilder des Kriminellen sind zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben. Die Polizei will mit Hilfe von Zeugen die Identität des Mannes feststellen.

Einer 55-jährigen Frau aus Mülheim wurde zuvor, gegen 08.15 Uhr in der Klinik an der Bochumer Alexandrinenstraße die Geldbörse mit Bargeld sowie persönlichen Papieren und Debitkarten aus ihrem Einkaufskorb gestohlen. Sie bemerkte den Diebstahl leider zu spät. Der noch nicht ermittelte Mann setzte diese Karte ein, um auch noch unberechtigt Geld vom Konto der Mülheimerin zu erlangen. Dies schlug jedoch fehl.

Die Kamera eines Geldinstitutes an der Hans-Sachs-Straße in Bochum-Gerthe machte Aufnahmen des Unbekannten, als er die Karte am Bankautomaten einsetzte.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4150 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

