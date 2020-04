Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer und Sozius stürzen - zwei Leichtverletzte (39, 6) - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

In Herne sind am gestrigen 31. März ein Motorradfahrer (39) und sein 6-jähriger Sozius gestürzt. Der Mann und das Mädchen verletzten sich nur leicht und wurden nach ambulanter Behandlung an der Unfallstelle entlassen.

Vater und Tochter befuhren gegen 18 Uhr hinter einem Lieferwagen die 30 km/h Zone der Mont-Cenis-Straße in Richtung Hölkeskampring. Nach ersten Feststellungen wollte der Fahrer eines Lieferwagens (33) in Höhe der Einmündung Schwarzer Weg eine Trinkhalle aufsuchen. Kurz bevor er nach links in eine nahe Einfahrt einbiegen wollte, habe er im Rückspiegel den Sturz des Motorrades wahrgenommen. Der 39-jährige Herner gab vor, über das "Fahrmannöver" des Auslieferers erschrocken gewesen zu sein und durch das Abbremsen seinerseits die Kontrolle über das Zweirad verloren zu haben.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell