Bochum / Wattenscheid (ots)

In einem Wattenscheider Supermarkt am "Alter Markt 1" raubte ein bisher unbekannter Mann am gestrigen Abend (29. Februar) unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich eine Kassiererin (56) mit ihrem Kasseneinsatz kurz vor 19 Uhr in die Büroräume. Nachdem sie die Zugangstür öffnete, wurde die Frau plötzlich von hinten von dem Unbekannten in den Raum gedrängt. Mit einer Pistole in der Hand bedrohte der Mann die 56-Jährige sowie zwei weitere Mitarbeiterinnen (26, 58) und forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen. Mit dem Geld des Kasseneinsatzes, welches er in einem mitgeführten Jutebeutel verstaute, entfernte er sich anschließend aus dem Büroraum. Normalen Schrittes ging er an der Kassenzone sowie an der Informationstheke entlang und verschwand in Richtung Ausgang.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber verlief negativ.

Der tatverdächtige Mann ist augenscheinlich "Südländer", etwa 35 Jahre alt, circa 165 cm groß, hatte einen Drei-Tage-Bart, trug eine dunkle Bomberjacke, eine schwarze Hose, dunkle Schuhe und eine blaue Kappe.

Die drei Angestellten verblieben unverletzt.

Zeugenhinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

