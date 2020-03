Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wettbüro überfallen: Zwei maskierte Männer bedrohen Mitarbeiterin mit Pistole - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am gestrigen Samstagabend (29. Februar) ist es in Bochum-Riemke zu einem Überfall in einem Wettbüro gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten gegen 21.35 Uhr zwei maskierte Männer die an der Herner Straße 380 gelegenen Räumlichkeiten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde eine Angestellte (45) bedroht und aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchteten die Räuber aus dem Laden und entfernten sich mit der Beute in unbekannte Richtung.

Das tatverdächtige Duo kann wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: circa 165 cm groß, normale Statur, trug schwarze Kleidung, der getragene "Hoodie" mit einer Kapuze hatte eine weiße Aufschrift im Brustbereich, am Rücken sowie am rechten Arm

2. Täter: circa 182 groß, normale Statur, trug eine dunkle Jeans sowie eine dunkelblaue Winterjacke

Wer kann Angaben zu dem Überfall machen oder Hinweise auf die tatverdächtigen Männer geben?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Bürodienstzeit unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell