Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Sachbeschädigung an Parteibüro - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in einem Parteibüro in Wanne-Eickel zu einer Sachbeschädigung gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde am 11. Januar (Samstag), zwischen 17 und 23 Uhr, eine übel riechende Flüssigkeit in den Briefkasteneinwurf an der Hauptstraße 181 geschüttet. Die darin befindliche Post sowie Zeitungen wurden durchtränkt. Daraufhin breitete sich der Gestank in den Räumlichkeiten aus.

Zu einer gleichgelagerten Vorgehensweise kam es bereits zwischen dem 7. Dezember (16 Uhr) und 8. Dezember (10 Uhr) vergangenen Jahres. Täterhinweise liegen auch hier bislang nicht vor.

Die Polizei fragt: "Wer hat am Samstagabend im Bereich der Hauptstraße 181 oder in der unmittelbaren Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht?"

Zeugenhinweise nimmt der Staatsschutz des Bochumer Polizeipräsidiums unter der Rufnummer 0234 909-4505 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

