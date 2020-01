Polizei Bochum

POL-BO: Erneute Warnung vor falschen Polizisten: So verhalten Sie sich richtig

Bochum, Herne, Witten (ots)

Die Masche ist alt, doch sie funktioniert immer wieder: Am Telefon geben sich Betrüger als Polizisten aus und bringen vornehmlich ältere Menschen auf diese Weise um ihr Erspartes. Aktuell kommt es in Bochum, Herne und Witten wieder vermehrt zu solchen Anrufen.

Meist wird den potenziellen Opfern eine krude Geschichte aufgetischt, etwa diese: In der Nähe seien Einbrecher festgenommen worden, sie trugen eine Liste bei sich, auf der unter anderem der Name des Angerufenen stand; jetzt müsse das Geld schnell von der Polizei in Sicherheit gebracht werden.

Die echte Polizei fragt grundsätzlich nicht nach Vermögensverhältnissen und nimmt auch kein Geld in Verwahrung.

So sollten Betroffene vorgehen:

- Hörer auflegen, sobald nach Geld und Vermögenswerten gefragt wird - Keine persönlichen Auskünfte erteilen - Niemals Wertsachen an unbekannte Personen aushändigen - Selbst die "110" wählen und den Vorfall melden

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell