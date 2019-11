Polizei Bochum

Und dann kommt es am heutigen 18. November, wenige Minuten nach Mitternacht, zu einem Einbruch in eine Laube, die in der Kleingartenanlage an der Engelsburger Straße in Bochum-Eppendorf steht.

Um 00.08 Uhr hebelt der Einbrecher die Eingangstür auf, öffnet den Kühlschrank und entwendet eine Flasche Sekt. Noch bevor der Mann das Gebäude verlässt, entdeckt er eine Überwachungskamera.

Um seine Identifizierung zu verhindern, nimmt der Kriminelle das Gerät einfach mit und wirft es während der Flucht weg - im Glauben, die Videoaufnahmen damit gelöscht zu haben.

Auf dem aktuellen Stand der Technik scheint der Einbrecher nicht zu sein. So weiß er vermutlich nicht, dass sein Konterfei noch während der Tat auf das Handy des Laubeneigentümers übertragen und auf einer Cloud gespeichert worden ist.

Der Kleingärtner informiert umgehend die Polizei und zeigt den Beamten das Video, auf dem der Kriminelle sehr gut zu erkennen ist. Mit den gewonnenen Informationen lösen die Polizisten eine Nahbereichsfahndung aus - mit Erfolg!

Schon um 1.35 Uhr nimmt eine Streifenwagenbesatzung einen Mann (42), auf den die Beschreibung eindeutig passt, an der Essener Straße fest.

Mittlerweile hat der einschlägig polizeibekannte 42-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, den Tatvorwurf eingeräumt.

Die Ermittlungen im Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 dauern an.

