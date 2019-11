Polizei Bochum

POL-BO: "Gullydeckelkriminalität" - Mehrere Tatverdächtige bereits ermittelt

Herne (ots)

Um laufende Ermittlungen zu intensivieren, ist gestern eine Pressemitteilung mit einer Beschreibung der Tatverdächtigen veröffentlicht worden - mit Erfolg.

Es handelte sich um einen Vorfall vom 31. Oktober, bei dem insgesamt sieben Jugendliche dabei beobachtet wurden, wie sie sich an der Burgstraße in Wanne-Eickel an einem Gullydeckel zu schaffen machten.

Dieser gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr ist eine Straftat!

Ein Zeuge hatte dort ein verdächtiges Klirren gehört und die Polizei verständigt. Auf der Anfahrt zum Einsatzort wäre der Streifenwagen beinahe mit dem massiven Gullydeckel kollidiert. Im Nahbereich wurden außerdem mehrere eingeschlagene Fenster festgestellt.

Inzwischen sind der Polizei mehrere Tatverdächtige namentlich bekannt. Die erfolgversprechenden Ermittlungen des örtlichen Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell