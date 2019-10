Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Verkaufsanhänger und Geschäftsraum

Herne (ots)

In Herne-Mitte und in Wanne-Eickel ist es zu Einbrüchen in Geschäftsräume gekommen. Die Tatörtlichkeiten sind ein Tabakladen und ein Verkaufswagen.

Zwischen dem 28. Oktober (Montag, 19 Uhr) und dem 29. Oktober (Dienstag, 9.15 Uhr) wurde in Herne-Mitte, in Höhe der Bahnhofstraße 39, die Seite eines Anhängers aufgebogen. Die noch unbekannten Täter entwendeten mehrere Geldbörsen.

Am heutigen 30. Oktober (Mittwoch, gegen 3.15 Uhr) wurde in einen Tabakladen an der Hammerschmidtstraße 70 in Wanne-Eickel eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum und entwendeten verschiedene Tabakwaren.

Wer hat etwas gesehen und kann dazu Angaben machen? Das örtliche Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02323 950-8505 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

