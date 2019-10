Polizei Bochum

Videopost aus dem Bochumer Polizeipräsidium - Heute: "Halloween"

Heute machen wir uns Gedanken über Gespenster, Skelette und Monster, die zu Halloween die Grenze zwischen einem "Erschrecker" und einem "Bedroher" nicht erkennen. Diese aber auch alkoholisierte "Halloweenisten" brauchen wir auch in diesem Jahr bei uns im "Revier" nicht!

Sehen und hören Sie selbst:

"Am Abend des 31. Oktober heißt es wieder "Trick or Treat" - "Süßes oder Saures". Vor allem Kinder und Jugendliche werden in Bochum, Herne und Witten in schaurigen Kostümen durch die Straßen ziehen; sie werden an den Haustüren schellen und um Süßigkeiten bitten. Wer der Bitte nicht nachkommt, muss mit Streichen rechnen.

Doch diese dürfen nicht ausarten! Hausmüll auf Gehwegen und ausgerissene Blumen haben mit Jux und Dollerei überhaupt nichts zu tun! Wer Hauswände mit Farbe beschmiert, muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Wer einem anderen "Halloweenisten" Prügel androht und dem "Gruselkollegen" die Süßigkeiten wegnimmt, begeht juristisch einen Raub und somit ein Verbrechen. Das sind keine Kavaliersdelikte und wir - die Polizei - werden sie entsprechend ahnden.

Darum richten wir an alle Eltern erneut den Appell, noch vor Halloween den Ablauf des "Gruselzuges durch die Siedlung" mit ihren Kindern intensiv zu besprechen.

Und jetzt wünschen wir allen Freunden des süßen Grusels und nächtlichen Schauers ein unvergessliches Halloween-Fest! Viel Spaß!"

Mit diesem Videopost "Halloween" https://bochum.polizei.nrw/medien/halloween-videobotschaft beginnen wir damit, Pressemeldungen auch mit bewegten Bildern und O-Tönen visuell anzureichern.

Es ist geplant, diese Art der Berichterstattung anlass- und themenbezogen fortzusetzen.

