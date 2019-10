Polizei Bochum

POL-BO: Paketzusteller (64) beraubt

Bochum (ots)

Am gestrigen 24. Oktober, gegen 13 Uhr, kam es in Bochum im Bereich der Lange Straße / Weindorfstraße zu einem Raubdelikt. Ein 64-jähriger Bochumer Paketbote war zwecks Auslieferungen unterwegs. An der Weindorfstraße wurde er vor einem Wohnhaus von zwei Männern angesprochen. Diese wollten für einen Anwohner ein Paket in Empfang nehmen. Da die Unbekannten jede Legitimierung verweigerten und an der Empfangsanschrift niemand zu erreichen war, nahm der Auslieferungsfahrer die Sendung wieder mit. Im Bereich Lange Straße wurde der 64-Jährige dann plötzlich von diesen beiden Personen attackiert und zu Boden geschubst. Anschließend nahmen sie das nicht übergebene Paket und flüchteten. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: beide circa 175cm groß, schwarzafrikanisch mit sportlichen Figuren. Beide trugen schwarze Hosen, davon eine mit roten Streifen. Einer trug ein Haarnetz. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell