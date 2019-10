Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrer (84) nach Abbiegeunfall verstorben

Bochum/Herne (ots)

Der 84-jährige Pedelec-Fahrer, der am Wochenende in Bochum-Hiltrop mit einem Autofahrer zusammengestoßen war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4399686), ist am Donnerstag, 17. Oktober gestorben.

Der Unfall hatte sich am Samstagvormittag an der Kreuzung Sodinger Straße/Castroper Hellweg ereignet. Der 84-jährige Herner wartete neben einem Autofahrer (35) an der Ampel. Als diese schließlich auf Grün sprang, bog der 35-Jährige nach rechts ab, der 84-Jährige, der sich rechts von ihm befand, fuhr indes geradeaus in Richtung Hans-Sachs-Straße.

