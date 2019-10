Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer gerät in die Straßenbahnschienen und stürzt

Witten (ots)

Am Morgen des 13. Oktober (9 Uhr) kam es in Witten zu einem Verkehrsunfall.

Ein Hagener (69) war mit seiner BMW auf der Crengeldanzstraße in Richtung Hörder Straße unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor der 69-Jährige in Höhe der Hausnummer 68 die Kontrolle über sein Motorrad, als er den nassen Schienenbereich befuhr. Er stürzte und wurde zur Beobachtung mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis der Polizei:

"Gerade die Herbst- und Wintermonate führen dazu, dass beispielsweise feuchtes Laub die Stabilität von Zweirädern und Autos beeinträchtigt und zu verlängerten Bremswegen sowie Kontrollverlust führen kann. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit stets den Witterungsbedingungen an und überprüfen Sie Ihr Fahrzeug."

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell