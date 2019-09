Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Gaststätte

Bochum (ots)

Am 28. September, gegen 1.10 Uhr, kam es in Bochum an der Dorstener Straße 106 zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Noch unbekannte Kriminelle brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zugang. In der Gaststätte brachen sie einen Geldspielautomaten auf und flüchteten mit Bargeld. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelte es sich um zwei Täter. Beide waren mit Jogginganzügen bekleidet. Einer trug weiße Schuhe mit schwarzen Streifen, einer schwarze Schuhe mit weißen Streifen. Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

