POL-BO: Alleinunfall: Pedelec-Fahrer (63) schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch, 11. September, in Bochum ist ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann aus Bochum fuhr gegen 15.40 Uhr die Engelsburger Straße in Richtung Innenstadt entlang. Auf Höhe des dortigen Kindergartens kam er nach bisherigen Erkenntnissen offenbar auf regennasser Fahrbahn im Bereich der Straßenbahnschienen ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Durch den Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht auch am heutigen Morgen noch Lebensgefahr.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Bei schlechtem und nassem Wetter können Laub, Straßenbahnschienen oder auch Kanaldeckel rutschig werden. Fahrräder, Pedelecs oder auch E-Scooter lassen sich schlechter kontrollieren. Fahren Sie deshalb bei Regen und Glätte besonders vorsichtig.

