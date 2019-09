Polizei Bochum

POL-BO: Stein auf Autodach geworfen - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei Bochum sucht Zeugen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Bochum.

Eine 32-jährige Bochumerin war am vergangenen Freitag, 6. September, gegen 14.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Industriestraße in Bochum-Werne in Fahrtrichtung des dortigen Möbelhauses unterwegs. Kurz bevor sie die Unterführung passierte, beobachtete sie dort zwei Jungen. Einer der beiden nahm einen Stein und warf ihn auf das Dach des Autos.

Die beiden Jungen entfernten sich über die alten Bahngleise in Richtung Ümminger See. Sie sind zwischen 12 und 13 Jahre alt, etwa 1,40 Meter groß und haben beide blonde Haare.

Das Bochumer Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu den beiden Jungen machen kann, meldet sich bitte zu den Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 909 5289.

