Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Einbrecher erbeuten Tablet, Lautsprecher und Bargeld

Herne (ots)

Nach mehreren Einbrüchen, die sich in den vergangenen Tagen im Herner Stadtgebiet ereignet haben, sucht die Kripo Zeugen.

Zwischen Freitag, 6. September, 18 Uhr, und Montag, 9. September, 8 Uhr, sind unbekannte Täter in die Schule an der Bergstraße 93 eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten einen Klassenraum. Mit ihrer Beute - einem Lautsprecher und Bargeld - flüchteten sie anschließend.

Indem sie zwei Kellerfenster aufbrachen, verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Zugang zum Pfarrheim an der Wiescherstraße 125. Innen hebelten sie mehrere Türen auf. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Durch ein Fenster stiegen unbekannte Täter zwischen Sonntag, 13.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in das Pfarrhaus an der Rottbruchstraße ein. Sie durchsuchten alle Räume und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Die Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld.

In den Kindergarten an der Grabenstraße drangen Einbrecher am Montag gegen 6.15 Uhr ein. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und entwendeten ein Tablet sowie Bargeld.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02323 / 950 8510 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

