Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kiosk

Bochum (ots)

Am heutigen 6. September, gegen 1.40 Uhr, kam es auf der Untere Markstraße 1 zu einem Einbruch in einen Kiosk. Noch unbekannte Kriminelle warfen mit einem herausgehobenen Gullydeckel eine Scheibe am Kiosk ein. Hier entwendeten sie Zigaretten und flüchteten. Die beiden männlichen Täter sind circa 180cm groß. Einer trug einen weißen Pullover, der andere einen schwarzen Pulli. Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

