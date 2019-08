Polizei Bochum

POL-BO: Schamverletzer auf dem Friedhof: Polizei nimmt 62-Jährigen fest

Herne (ots)

Polizeibeamte rückten am Sonntagnachmittag, 11. August, zum Friedhof an der Claudiusstraße in Herne-Wanne aus und nahmen einen 62-jährigen Herner fest. Er soll mit offener Hose auf einem Grab gestanden und an sich manipuliert haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr. Nach Zeugenangaben sprach der 62-Jährige während der Tat auch eine Friedhofsbesucherin (82) an, die sich daraufhin rasch entfernte und den Polizeinotruf "110" rief.

Als die Polizisten wenig später eintrafen, stand der 62-Jährige noch auf dem Grab. Auf die Beamten reagierte er aggressiv. Sie nahmen ihn vorläufig fest.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell