Polizei Bochum

POL-BO: Lichtbildfahndung nach Ladendiebstahl: Tatverdächtiger (33) ist identifiziert

Herne (ots)

Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Nachdem die Polizei mit einem Lichtbild nach einem Herner Ladendieb gesucht hat, ist ein 33-Jähriger aus Herne identifiziert worden, der als dringend tatverdächtig gilt.

Der Mann steht im Verdacht, sowohl am 2. März als auch am 8. März aus einem Drogeriemarkt an der Straße Am Stöckmannshof 4a in Herne Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Die Ermittlungen gegen den Herner dauern an.

Vielen Dank an alle, die sich an der Fahndung beteiligt haben. Bitte verwenden Sie das Foto fortan nicht mehr.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell