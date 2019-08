Polizei Bochum

POL-BO: Ümminger See: Ordnungsamt und Polizei gehen gegen Grillsünder vor

Bochum (ots)

Das Ordnungsamt Bochum und die Polizei sind am Wochenende gemeinsam gegen Grillsünder am Ümminger See vorgegangen. Zahlreiche Menschen wurden auf die geltenden Regeln hingewiesen, drei erhielten eine Anzeige. Die Aktion stieß auf viel Zuspruch.

Das wilde Grillen rund um den Ümminger See sorgt seit einiger Zeit für Unmut bei Bürgerinnen und Bürgern. Besonders an warmen Wochenenden zieht die beliebte Grünanlage zahlreiche Menschen aus dem gesamten Ruhrgebiet an. Diese Tage laufen aus polizeilicher Sicht zwar friedlich ab (nennenswerte Einsätze gibt es kaum). Doch viele Grillbegeisterte verstoßen gegen die Bochumer Sicherheitsverordnung; sie bauen ihren Grill auf, wo es nicht erlaubt ist, und kümmern sich nicht um die Entsorgung ihres Mülls. Die Sicherheitsverordnung ist im Juli angepasst worden - seitdem gibt es zwei gepflasterte Flächen, auf denen das Grillen erlaubt ist.

Am Samstag und Sonntag (3. und 4. August) hat das Ordnungsamt den Bereich kontrolliert. Die Polizei unterstützte die städtischen Mitarbeiter im Rahmen der Amtshilfe. Schon beim Aufbau der Grills wiesen Polizei und Ordnungsamt die Menschen auf die Regeln hin und erläuterten die geänderte Sicherheitsverordnung. Drei Grillsünder erhielten eine Anzeige. Ein Verstoß kostet in der Regel 55 Euro.

Bei der Bevölkerung stieß die gemeinsame Aktion von Ordnungsamt und Polizei auf viel Zuspruch. Zahlreiche Menschen dankten den Beamten für die starke Präsenz.

Auch künftig werden Ordnungsamt und Polizei Hand in Hand arbeiten. Weitere gemeinsame Kontrolltage sind geplant. Auch abseits von gemeinsamen Aktionen werden Ordnungsdienst und Wachdienst der Polizei Langendreer die Situation beobachten und bei Verstößen mit dem nötigen Augenmaß einschreiten.

