Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Polizeieinsatz in Hiltrop: 35-Jähriger mit Softairwaffe festgenommen!

Bochum (ots)

Eine verdächtige Person in Bochum löste am 29. Juli in Bochum einen Polizeieinsatz aus. Ein Zeuge teilte per Notrufnummer "110" der Leitstelle gegen 13.45 Uhr mit, dass sich eine männliche Person an der Hiltroper Straße in der Nähe eines Supermarktes aufhalten würde. In der Hand soll er eine Pistole gehalten haben.

Polizeibeamte suchten sofort die Örtlichkeit auf und konnten den Verdächtigen auf einem Feld antreffen. Bei ihm wurde eine täuschend echt aussehende Waffe, wie sich später herausstellte, eine Softairpistole sichergestellt.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 35-jährigen Bochumer zwei Haftbefehle vorlagen. Daraufhin wurde er festgenommen und am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei appelliert ausdrücklich: "Täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen und auch Softairwaffen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen! Diese sehen auf dem ersten Blick wie echte Schusswaffen aus."

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell