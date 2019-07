Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochumer-Papageienpark

Bochum (ots)

Vom 28. auf den 29. Juli, zwischen 13.30 und 10.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Papageienpark am Gersteinring 5 in Bochum. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Örtlichkeit. Nach bisherigem Stand entwendeten sie dort Ziervögel. Anschließend flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

