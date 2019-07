Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall in Witten - Zwei Frauen (48, 49) leicht verletzt

Witten (ots)

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Donnerstag, 25. Juli, sind zwei Frauen leicht verletzt worden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 8.000 Euro.

Gegen 14 Uhr war eine 48-jährige Wittenerin mit ihrem Auto auf der Herdecker Straße in Richtung Norden unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte sie kurz vor dem dortigen Großraumparkplatz nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen und bremste verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Mann aus Herdecke bremste ebenfalls ab. Hinter diesen beiden Autos war ein 78-jähriger Mann aus Herdecke mit seinem Pkw in gleicher Richtung unterwegs. Er fuhr auf den stehenden Wagen vor ihm auf und schob diesen auf das Fahrzeug der 48-Jährigen.

Bei dem Unfall wurden die Frau aus Witten sowie die Beifahrerin des mittleren Wagens (49-Jährige aus Herdecke) leicht verletzt.

