Am 20. Juli, gegen 23 Uhr, kam es in Essen-Stoppenberg zu einem Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung an der Straße Esternhovede.

Die Polizei traf auf mehrere, teilweise stark alkoholisierte Männer, die den Anweisungen nicht folgten und Widerstand leisteten.

Es kam zu einem Handgemenge mit der Polizei, in dessen Verlauf ein 30-jähriger Essener auf der Treppe stürzte, mit dem Kopf auf den Boden aufschlug und sich dabei schwer verletzte.

Derzeit wird der Mann in einem Essener Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Lebensgefahr besteht nicht.

Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Bochum die Ermittlungen übernommen.

