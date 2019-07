Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (29) bei Unfall verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag, 16. Juli 2019, in Bochum-Kirchharpen ist eine Fahrradfahrerin (29 Jahre, aus Bochum) verletzt worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein 46-jähriger Duisburger um 17.45 Uhr mit seinem Auto auf dem Harpener Hellweg in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Straße "Am Ruhrpark" abbiegen. Zeitgleich befuhr die 29-jährige Radfahrerin den Harpener Hellweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Um einen Zusammenstoß mit dem Wagen im Kreuzungsbereich zu vermeiden, bremste die Radfahrerin abrupt ab. Dadurch stürzte sie über den Fahrradlenker zu Boden und wurde dabei verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell