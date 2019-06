Polizei Bochum

POL-BO: Kind (9) bei Verkehrsunfall verletzt

Bochum (ots)

Am 20. Juni, gegen 20.30 Uhr, kam es auf der Wittekindstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Kleintransporter auf der Wittekindstraße aus Richtung Am Herrbusch kommend. Im Höhe der Hausnummer 83 lief plötzlich eine kleine Gruppe Kinder auf die Fahrbahn. Der Bochumer konnte sein Fahrzeug nicht mehr bremsen und es kam zu einer Kollision mit einem 9-jährigen Jungen. Der Junge wurde leicht verletzt und zur Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

