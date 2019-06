Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Bewaffneter Tankstellenräuber (42) kurz nach dem Überfall festgenommen

Herne (ots)

Am gestrigen 18. Juni, gegen 19 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Tankstelle am Eickeler Bruch 143 in Wanne-Süd.

Zu dieser Zeit betrat ein Mann den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend ergriff der Räuber eine Geldkassette und flüchtet mit der Beute vom Tankstellengelände.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nahmen Beamte des Herner Einsatztrupps die tatverdächtige Person (42) schon wenig später an der Siemensstraße fest. Das Messer sowie die Beute hatte der 42-Jährige noch dabei.

Nach umfangreichen Vernehmungen in der Bochumer Kriminalwache sowie im zuständigen Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) wird der Tankstellenräuber auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am heutigen Mittwoch bei Gericht vorgeführt.

