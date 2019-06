Polizei Bochum

POL-BO: "Besser ohne Messer": Giuseppe Venza (23) gewinnt Logowettbewerb

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum/Herne/Witten (ots)

Eine zerbrochene Klinge, darunter grün-schwarze Schrift: So sieht der Gewinner-Entwurf des Logowettbewerbs zur Polizei-Kampagne "Besser ohne Messer" aus. Er stammt aus der Feder von Giuseppe Venza, einem 23-jährigen Mediengestalter in Ausbildung. Am Wochenende wurde er geehrt.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Bochum, Herne und Witten hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Aufgabe war es, ein Logo für die jetzt anlaufende Präventionskampagne zu entwerfen, mit der das PP Bochum gegen Selbstbewaffnung vorgeht. Eine Jury, bestehend aus mehreren Mitarbeitern des Polizeipräsidiums sowie Hertens Bürgermeister und Werbeprofi Fred Toplak sowie Mondpalast-Intendant Marvin Boettcher, hatte die schwierige Aufgabe, aus insgesamt 42 Entwürfen einen Gewinner zu ermitteln.

Am Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei am 15. Juni wurde der Gewinner dann offiziell geehrt. Polizeipräsident Jörg Lukat und Kripo-Chef Andreas Dickel stellten das Projekt vor und lobten das Engagement des angehenden Grafikers. "Die Schwierigkeit bei meinem Logo war, dass das Messer auf keinen Fall positiv erscheinen sollte. Deshalb ist es durchgebrochen", sagt Giuseppe über sein Logo. Der 23-Jährige erhielt den offiziellen Polizei-Schal und einen Präsentkorb. Demnächst wird er außerdem mit seinen Mitschülern vom Walter-Gropius-Berufskolleg einen Tag bei der Bereitschaftspolizei verbringen und einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

Hintergrund der jetzt anlaufenden Kampagne ist das verschlechterte Sicherheitsgefühl vieler Menschen. Manche orientieren sich eher an der individuellen Wahrnehmung als an Fakten, einige bewaffnen sich zum Selbstschutz - schaffen sich dadurch aber eine gefährliche Scheinsicherheit.

Die Kernbotschaft der Kampagne "Besser ohne Messer" lautet daher "Ohne Gewalt leben und Konflikte lösen". Das Konzept richtet sich vor allem an Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren. Mithilfe polizeilicher Präventionsarbeit an den Schulen sowie einer kontinuierlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll den Schülerinnen und Schülern die Gefährlichkeit von Selbstbewaffnung nahegebracht werden. Zudem zeigen die Beamtinnen und Beamten Wege zur Gewaltvermeidung und Deeskalation auf.

Weitere Informationen für Schüler und Lehrer gibt's hier: https://bochum.polizei.nrw/besser-ohne-messer

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell