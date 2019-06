Polizei Bochum

Herne

Fernsehgerät aus Pflegeheim entwendet - Tatverdächtiger nach Öffentlichkeitsfahndung ermittelt!

Bochum (ots)

Am 14. Mai lösten wir eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann aus, der am 11. Januar 2019 in einem Pflegeheim in Eickel ein Fernsehgerät entwendet hat.

Zur Mittagszeit hatte sich der Mann in das an der Hirtenstraße gelegene Gebäude begeben und den Flachbildschirm aus dem Zimmer einer Bewohnerin entwendet.

Der Tatverdächtige packte das Gerät in eine blaue Plastiktüte und verließ das Pflegeheim anschließend durch den Haupteingang. Dabei wurde der Dieb von einer Überwachungskamera erfasst.

Aufgrund mehrerer Hinweise konnte ein dringend tatverdächtiger Herner (46) ermittelt werden.

Wir bedanken uns bei den Hinweisgebern und bitten die Medienvertreter darum, das Foto des Mannes aus den Publikationen zu löschen.

