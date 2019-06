Polizei Bochum

POL-BO: Rettungswagen rammt Auto - 62-Jährige wird verletzt

Bochum-Wattenscheid (ots)

Ein Rettungswagen ist am Montagmittag, 17. Juni, in Bochum-Wattenscheid mit dem Auto einer 62-jährigen Bochumerin zusammengestoßen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden.

Gegen 12.45 Uhr fuhr die 62-Jährige über die Swidbertstraße in Richtung Parkstraße. An der Kreuzung zur Vodestraße bemerkte sie das Martinshorn eines Rettungswagens (RTW). Da sie dachte, der RTW nähere sich von hinten, fuhr sie bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich, um Platz zu machen. Tatsächlich kam der RTW allerdings von rechts - es kam zur Kollision.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die Bochumerin leichte Verletzungen zu. Ein weiterer Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die Fahrerin des beteiligten RTW (28, aus Dortmund) blieb unverletzt.

Der Wagen der 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.500 Euro.

