POL-BO: Einladung für 15. Juni - Tag der offenen Tür in Bochum - Polizei zum Anfassen für Familien

Bochum, Herne, Witten (ots)

Live-Musik, Einsatzvorführungen, moderne und historische Fahrzeug-Flotte, Kinderprogramm. Kurz: Polizei zum Anfassen - das bietet das Polizeipräsidium Bochum am 15. Juni 2019 beim TAG DER OFFENEN TÜR der Polizei allen Besucherinnen und Besuchern. Dieser Tag mit allen Highlights ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 110. Geburtstag des Präsidiums.

Zusammen mit unserem Revier, mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Bochum, Herne und Witten und natürlich auch darüber hinaus, möchten wir diesen besonderen Geburtstag feiern.

Am TAG DER OFFENEN TÜR gibt die Polizei einen Einblick in Ihre Arbeit aus den verschiedenen Einsatzgebieten. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei (Krümmede 2, 44791 Bochum) statt. Von 10 bis 18 Uhr gibt es viel zu sehen und zu erleben. Den gesamten Tag über finden Vorführungen der Landesreiterstaffel, der Diensthundestaffel sowie der Bereitschaftspolizei, der neuen Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit (BFE) und der Fortbildungsstelle statt. Außerdem zeigen Kolleginnen und Kollegen der Direktion Verkehr, wie ein Unfall aufgenommen wird.

Die Fahrzeugflotte der Polizei bildet eine beeindruckende Kulisse auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei. Dabei warten neben dem kleinsten Streifenwagen im Revier, unserem Smart "Irmchen" und dem direkten Gegenspieler, dem Wasserwerfer, auch zahlreiche Sonderfahrzeuge der Polizei und mehrere historische Streifenwagen auf interessierte Gäste.

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände der Bereitschaftspolizei können sich die Besucher an einzelnen Ständen über die verschiedenen Arbeitsbereiche der Polizei informieren. Mit dabei zum Beispiel die Kollegen der Kriminalprävention, der Verkehrsprävention oder auch der Einstellungsberatung.

Über den Tag verteilt werden die unterschiedlichsten Bereiche in kurzen Gesprächen auf der Bühne vorgestellt. Insbesondere der neue Bochumer Polizeipräsident Jörg Lukat freut sich darauf, sich den Gästen vorstellen zu dürfen.

Damit auch alle kleinen Gäste auf Ihre Kosten kommen, wartet neben einer Hüpfburg im Kinderbereich auch eine Mal-Ecke mit einem eigenen Polizei-Ausmalbuch, eine Buttonstation für eigene Polizei-Buttons und ein Polizeitest für junge Spürnasen. Während Mama und Papa am Getränkestand, Grillwagen oder Kuchenbuffet weilen, können die jungen Ermittler Fragen beantworten und ihre Spürnasen testen. Nur wer am Ende alle Fragen beantworten konnte, kann am Abend mit einer Urkunde als Junior-Polizist nach Hause gehen.

Alle Interessierten und auch Medienvertreter sind herzlich eingeladen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei unserem außergewöhnlich, spannenden Polizei-Familien-Tag am 15. Juni 2019 in Bochum (Krümmede 2, 44791 Bochum)

Einen Flyer sowie das Plakat zur Veranstaltung finden Sie im Anhang an diese Pressemeldung.

Vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie unsere Veranstaltung in Ihrem Medium ankündigen.

