Nächtlicher Raubüberfall auf Spielhalle - Mitarbeiterinnen mit Pistole bedroht

Bochum (ots)

Am heutigen 5. Juni, gegen 00.45 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Spielhalle an der Wittener Straße 86 in Bochum.

Ein maskierter Mann bedrohte die beiden Mitarbeiterinnen mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Mit der Beute flüchtete der Kriminelle über das angrenzende Tankstellengelände in Richtung Düppelstraße.

Der Räuber, der Deutsch mit Akzent sprach, ist ca. 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank und trug eine Kapuzenjacke, eine dunkle Hose sowie blaue Schuhe.

Das Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4305 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

