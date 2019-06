Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid

Mehrere Gartenlauben aufgebrochen - Zwei Festnahmen!

Bochum / Wattenscheid (ots)

Zwei Männer (24/25) sind auf frischer Tat in einem Garten in Bochum-Eppendorf festgenommen worden. Ihnen werden mehrere Gartenlaubeneinbrüche zur Last gelegt.

Am frühen Samstagmorgen (1. Juni, gegen 5 Uhr) hörten Anwohner der Engelsburger Straße verdächtige Geräusche und alarmierten sofort die Polizei. Die Beamten konnten in einem Garten zwei verdächtige Personen antreffen. Diese befanden sich auf dem Grundstück und hatten das Schloss des Gartentores bereits aufgebrochen - in der Laube waren die Männer jedoch noch nicht.

Ermittlungen im nahen Umfeld ergaben, dass in weiteren Gartenlauben bereits eingebrochen wurden. Die Angaben zum möglichen Diebesgut stehen noch aus.

Die dringend tatverdächtigen Männer, ein 24-jähriger Bochumer sowie ein 25-jähriger Wattenscheider, wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern im Wattenscheider Regionalkommissariat 34 weiter an.

