Polizei Bochum

POL-BO: Heute Morgen: Bewaffneter Räuber nach Supermarktüberfall flüchtig - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen 3. Juni ist es in Bochum-Dahlhausen zu einem Überfall auf einen Supermarkt gekommen. Zwei Mitarbeiter wurden mit einer Schusswaffe bedroht, geschlagen und gefesselt.

Gegen 6.10 Uhr drang ein maskierter Mann über eine Lagertür in den an der Hasenwinkeler Straße 190 gelegenen Markt ein. Unter Vorhalt einer Schusswaffe überwältigte er zwei Mitarbeiter (m. / 27 und w. / 54). Dabei schlug er auf den 27-Jährigen ein. Aus einem Tresor erbeutete der Räuber Bargeld. Die beiden Mitarbeiter wurden gefesselt und, in einem Raum eingesperrt, zurückgelassen. Mit der Beute, die vermutlich in einem weißen Jutebeutel verstaut war, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mitarbeiter zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 54-jährige Angestellte erlitt einen Schock.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: etwa 180 cm groß, schlanke Statur, sprach Deutsch, war komplett schwarz bekleidet, trug eine Skimaske mit Sehschlitzen und führte einen weißen Jutebeutel mit sich.

Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zum Räuber machen oder hat die Person vor der Tat am Markt beobachtet?"

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell