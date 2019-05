Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Diebstahl aus Zigarettenautomat in Spielhalle - Wer kann Angaben zum Trio machen?

Bochum (ots)

Dreiste Masche eines Täter-Trios: Zwei Männer lenken die Angestellten ab - der Dritte klaut aus einem Automaten mehrere Zigarettenpackungen.

Am Nachmittag des 26. Mai, kurz nach 15 Uhr, betraten drei Männer die am Südring 7 bis 11 gelegene Spielhalle. Sofort begaben sich zwei von ihnen zum Kassenbereich und lenkten zwei Angestellte ab. Der Andere begab sich zielstrebig zum Zigarettenautomat und machte sich an dem Gerät zu schaffen. Mehrere Packungen verstaute er in seiner Jacke. Zusammen mit seinen beiden Komplizen verließ er anschließend die Örtlichkeit.

Das tatverdächtige Trio kann wie folgt beschrieben werden: augenscheinlich Osteuropäer, zwischen 20 und 28 Jahre alt, kurze schwarze Haare.

Der Mann am Zigarettenautomaten trug eine dunkle Sommerdaunenjacke. Der zweite Täter war mit einer braunen Lederjacke und der dritte Tatverdächtige mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache -4441 um sachdienliche Hinweise.

