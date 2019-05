Polizei Bochum

POL-BO: Polizei-Info-Tag in Witten war gut besucht - Polizei zum Anfassen bei gutem Wetter

Witten (ots)

Nicht nur Diensthund "Tacker" zeigte am vergangenen Samstag, 25. Mai, was er kann - die Polizeiwache Witten hatte am Nachmittag zum Polizei-Info-Tag eingeladen und den Besucherinnen und Besuchern vor Ort einen Einblick in ihre Arbeit gegeben. So informierten sie zum Beispiel über den Polizeiberuf, aber auch über Einbruchschutz und Fahrradsicherheit.

Auch Spurensicherung war ein Thema - so führte das zuständige Kriminalkommissariat vor allem die kleinen Besucher kurz in die Spurenkunde ein. Am Ende gab es auch einen Spurensicherungsausweis mit nach Hause. Ein weiteres begehrtes Andenken war der persönliche "Polizeistern" als Button. Zum Austoben wartete für die Kleinen neben einer Hüpfburg auch eine Malstation.

Die Erwachsenen konnten sich bei Erbsensuppe, Würstchen und Waffeln im Innenhof entspannen und sich dort auch die Ausrüstungsgegenstände der Polizei zeigen lassen. Hier war so mancher über die Fülle der Ausrüstung erstaunt.

Ein besonderer Anziehungspunkt war neben "Irmchen", dem kleinen Polizei-Smart, auch der historische Porsche 924 sowie das ausgestellte Polizei-Motorrad.

-------------------------------------

110-Jahr-Feier: Der Polizei-Info-Tag diente als Vorgeschmack auf den TAG DER OFFENEN TÜR zum 110. Geburtstag des Polizeipräsidiums Bochum.

Zur Erinnerung: Am 15. Juni feiert das Präsidium von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei (Krümmede 2) in Bochum.

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

