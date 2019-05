Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Zeugen nach Raubdelikt auf Schulhof gesucht - Wer hat den Vorfall beobachtet?

Herne (ots)

Gestern Abend (19. Mai) ist es in Herne zu einem Raubdelikt gekommen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 18.20 Uhr wollte ein 26-jähriger Herner den Schulhof der Grundschule an der Jean-Vogel-Straße überqueren. Er passierte den Hof in Richtung Flottmannstraße und wurde hier von einer männlichen Person angesprochen. Unter Androhung von Schlägen forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 26-Jährige das Geld übergeben hatte, flüchtete der Räuber zu einem angrenzenden Parkplatz nahe der Flottmannstraße. Dort stieg er in einem schwarzen Renault Twingo und fuhr davon.

Der Tatverdächtige soll nach Angaben des Opfers augenscheinlich südosteuropäisch aussehen, etwa 25 Jahre alt und circa 185 cm groß sein sowie eine stabile Figur haben. Der akzentfrei deutsch sprechende Mann hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug eine dunkle dünne Jacke sowie eine Jogginghose.

Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben oder Angaben zu dem Fahrzeug machen?

Das Herner Regionalkommissariat hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02323 950-8510 oder außerhalb der Geschäftszeit unter 0234 909-4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

