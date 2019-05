Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Fundunterschlagung auf Baumarktplatz - Mann meldet sich bei der Polizei

Bochum (ots)

Am 10. Mai berichteten wir von einer Fundunterschlagung, die sich am 19. März 2019 (Dienstag) auf dem Parkplatz des Baumarkts an der Bochumer Straße 227 in Herne ereignet hat.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung meldete sich am Wochenende ein Mann aus dem Kreis Mettmann bei der Polizei, der sich auf dem Foto wiedererkannt hat.

Die Ermittlungen im Herner Kriminalkommissariat dauern nach der Vernehmung weiter an.

Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung und bitten darum, dass Fotos des Mannes aus den Publikationen zu löschen.

