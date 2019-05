Polizei Bochum

POL-BO: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt nach Veranstaltungsbesuch - gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum

Polizei Bochum/ Herne (ots)

Am Sonntag, 05.05.2019, kam es in Herne-Baukau zu einem versuchten Tötungsdelikt und einem schweren sexuellen Übergriff. Dabei wurde eine 37 Jahre alte Hernerin schwer verletzt. Wegen der Schwere der Tat wurde eine Mordkommission, unter der Leitung von R. Wefelscheid, eingesetzt. Am späten Freitagabend konnten die getätigten Ermittlungen abgeschlossen werden. Durch Zeugenhinweise aus der Bevölkerung konnten Zeugen ermittelt werden, die die entscheidenden Hinweise gaben, so dass der Tatverdächtige ermittelt werden konnte. Am Freitagabend konnte dieser dann in einer Wohnung in Essen festgenommen werden. Durch den zuständigen Dezernenten der Staatsanwaltschaft Bochum, Herr Staatsanwalt Stressig, wurde der Tatverdächtige im Verlaufe des Samstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet. In diesem Zusammenhang bedanken sich Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Bochum für die regen und wertvollen Hinweise!

Rückfragen bitte an:

Andreas Schwarz

Polizei Bochum

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

0234-9093099

___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell