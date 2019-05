Polizei Bochum

POL-BO: Stein gegen Bus geworfen - Polizei sucht Zeugen!

Herne (ots)

Noch ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Herne noch nicht geklärt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen des Vorfalls.

Bislang unbekannte Täter haben am Montag, 29. April, gegen 22 Uhr an der Kreuzung Juliastraße/Rottbruchstraße einen Stein gegen die Scheibe eines Linienbusses geworfen. Bereits eine halbe Stunde zuvor wurde ebenfalls ein Bus an derselben Stelle beworfen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 5206.

