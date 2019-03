Polizei Bochum

POL-BO: Versuchte Geldautomatensprengung: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen, 24. März, versucht, einen Geldautomaten in der Bankfiliale an der Gerichtsstraße 4 in Herne zu sprengen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich gegen 4 Uhr morgens. Statt der erhofften Explosion bewirkten die Täter jedoch eine Verpuffung, wodurch ein Feuer im Automatenraum ausbrach. Die Täter flüchteten - nach jetzigem Stand ohne Beute. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Ermittler aus dem Bochumer Kriminalkommissariat 13 bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 bzw. 0234 / 909-4441 (außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell