POL-BO: Sommerkonzert des Polizeichors: Karten ab sofort erhältlich

Unter der Schirmherrschaft von Polizeipräsidentin Kerstin Wittmeier veranstaltet der Polizeichor Bochum am Sonntag, 16. Juni 2019, um 16 Uhr, in der Christuskirche in Bochum (Platz des europäischen Versprechens 1), sein großes Sommerkonzert. Karten sind ab sofort erhältlich.

Als Gäste wirken die Sopranistin Sabine Laubach, der Tenor Christian Polus, einst Mitbegründer der "German Tenors" und das Landespolizeiorchester NRW unter Leitung von Scott Lawton mit. Durch das Programm führt Dr. Siegfried Müller. Die musikalische Gesamtleitung hat Hans Bruhn.

Eintrittskarten für das Sommerkonzert kosten 15 Euro (ermäßigt: 10 Euro). Sie sind ab sofort erhältlich bei Bochum Marketing (Tourist-Info) in Bochum, Huestraße 9, Tel. 0234 9049671, außerdem unter www.polizeichor-bochum.de und bei allen Sängern des Polizeichors.

