Polizei Bochum

POL-BO: Junger Mann zeigt sich einer Schülerin (11) in schamverletzender Weise

Herne (ots)

Am gestrigen 14. März, zwischen 13 und 16 Uhr, war eine 11-Jährige aus Herne zu Fuß auf Hammerschmidtstraße und der Emscherstraße in Herne unterwegs. Hier wurde das Mädchen von einem noch unbekannten Mann angesprochen. Im Rahmen des Gespräches zeigte sich der noch Unbekannte der Schülerin in Scham verletzender Weise. Die junge Hernerin entfernte sich sofort von der Örtlichkeit. Der Kriminelle: circa 20-25 Jahre alt, normale Statur, 170-180cm groß, kurze blonde Haare, schwarze Brille, bekleidet mit einem schwarz-rot karierten Hemd und blauer Jeans. Darüber hinaus trug er einen blauen Rucksack bei sich. Das Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

