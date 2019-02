Polizei Bochum

POL-BO: Räuber-Trio überfällt Tankstelle - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Tankstellenraub am Castroper Hellweg 111 in Bochum: Ein Täter-Trio hat am frühen Mittwochmorgen, 20. Februar, zwei Kassierer mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 3.35 Uhr betraten die Räuber den Verkaufsraum, bedrohten die Kassiererin und den Kassierer mit einem Messer und forderten die Einnahmen. Dabei rissen die Täter das Kassenfach aus der Befestigung. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Harpener Hellweg.

So werden die Räuber beschrieben: 1. Täter: ca. 175 cm groß; ca. 20-25 Jahre alt; sportliche und kräftige Figur; schwarze Wollmütze, schwarzer Pulli, graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe.

2. Täter: ca. 165 cm groß; ca. 20-25 Jahre alt, sportliche und dünne Figur; schwarzer Kapuzenpulli.

3. Täter: ca. 170-175 cm groß; 20 - 25 Jahre alt; stabile Figur; sandfarbener Parker.

Alle Täter sprachen Deutsch mit Akzent.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

