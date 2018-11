POL-BO: Auto fährt Neunjährige über Fuß - Krankenhaus!

Herne (ots) - In den Abendstunden des gestrigen 20. November ist es in Herne-Börnig zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der eine Neunjährige verletzt worden ist.

Gegen 18.15 Uhr befuhr ein Herner (50) mit seinem Auto die Sodinger Straße in südliche Richtung (Castroper Straße). An der Kreuzung zur Vellwigstraße bog er links in die Schadeburgstraße ein. In Höhe der dortigen Fußgängerampel fuhr der Mann dem Mädchen über den Fuß, die zusammen mit ihrer Mutter bei Grün die Straße überquerte.

Ein Rettungswagen brachte die junge Hernerin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

