POL-BO: Einbruch in Shisha-Bar - Wer hat die Täter gesehen?

Witten (ots) - Im Wittener Stadtteil Heven kam es zu einem Einbruch in eine Shisha-Bar. Ein Anwohner bemerkte die Alarmauslösung und verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen sind Unbekannte zwischen dem 18. November, 00.15 Uhr, und 19. November, 3.25 Uhr, in die Räumlichkeiten des Lokals an der Sprockhöveler Straße 153 gelangt. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür auf und gelangten auf diese Weise in die Bar. Dabei lösten sie einen Alarm aus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Ermittler fragen: "Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?"

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0234 909-8305 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

